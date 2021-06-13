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В Германии определили, почему Гитлер проиграл войну

Мария Грибова
1 час назад
Автор немецкой газеты Die Welt Йоханн Альтхаус определил главную ошибку проигрыша Германии в войне с СССР. По его мнению, нацистская Германия находилась в плену самообмана, неверно оценила расклад сил, потому и проиграла СССР во Второй мировой войне.
В Германии определили, почему Гитлер проиграл войну
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Журналист считает, что быcтрые победы вермахта в Европе были неверно интерпретированы руководcтвом рейха. Однако успех Германии базировался не на продуманном планировании, а на «непоcтижимых случайностях, ошибках западных cоюзников и самодеятельности некоторых отчаянных танковых генералов».
При всем этом экономика Германии не выдержала столкновения с экономикой СССР с его «безграничными ресурсами».
Ранее «Рамблер» писал о том, как родина «наградила» тех, кто ее защищал.
Истории,Die Welt,
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