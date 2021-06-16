Жители Алтая встретили котят манула и сняли их на видео

Жители Горного Алтая случайно встретили котят манула и сняли их на видео. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на WWF.
На видео видно котят манула, которые перебираются по своему убежищу. Отмечается, что им около месяца, а их мама, вероятнее всего, ушла за добычей.
"Мама котят, скорее всего, ушла на охоту. Не тревожа котят, жители записали короткое видео и удалились. Мама пока кормит их молоком, но, скорее всего, уже начинает приносить им добычу — пищух", — сообщили в WWF.
Манул считается одним из самых скрытных представителей кошачьих, а встреча с ними в дикой природе считается настоящей удачей.