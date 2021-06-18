"Если вы еще не выехали — не приезжайте"

Очередная волна коронавирусной инфекции в России вновь ударила по организаторам массовых развлекательных мероприятий. Буквально на днях стало известно об отмене таких крупных музыкальных фестивалей, как "Нашествие", "Дикая мята", "Доброфест" и других. Как отреагировали потенциальные посетители и что планируют делать организаторы - в материале "Рамблера".

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Нашествие"

По требованию Роспотребнадзора Московской области организаторам пришлось отменить фестиваль в 2021 году. Мероприятие перенесено на 29-31 июля 2022 года.

"Сегодня — день плохих новостей. «НАШЕСТВИЯ» в этом году не будет.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Москве и Московской области не оставляет нам возможности готовиться к фестивалю и провести его в назначенные даты",

- написали представители мероприятия в официальной группе "Вконтакте" 11 июня (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - Прим. ред.).

Организаторы дали возможность возврата билетов, их переоформлению на следующий год или смене владельца билетов. Такую услугу планируют запустить с 25 июня.

"Мы разочарованы тем, что не смогли оправдать наших с вами надежд и в этом году. Спасибо вам, что остаетесь с нами",

- написали организаторы.

"В 2019 году была в футболке "Я пережил нашествие".

В 2022 надену "Я дожил до нашествия"



...настолько заранее я ещё никогда билеты не покупала,

- написала в группе пользовательница Кристина Нечаева.

Стоит отметить, что организаторы максимально пытались подстроиться под текущую действительность. Некоторое время назад было объявлено, что для прохода на фестиваль "Нашествие" посетителям нужно будет предъявить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест. Тогда среди поклонников мероприятия это вызвало бурю возмущения , хотя были и те, кто посчитал это хорошей идеей в текущей ситуации. Впрочем, теперь эти споры излишни, ведь фестиваля не будет вовсе.

"Доброфест"

"Доброфест", пресс-служба фестиваля

За бортом остались и посетители музыкального фестиваля "Доброфест", который из года в год проводится в Ярославской области, но это не мешает мероприятию собирать на своей территории не только россиян со всех концов страны, но и туристов из зарубежья.

До последнего момента организаторы боролись и отстаивали возможность проведения фестиваля на территории аэродрома "Левцово" с 1 по 4 июля. Но 17 июня стало известно, что фестиваль не состоится.

"Организаторы фестиваля Dobrofest и Правительство Ярославской области пришли к единому мнению - необходим перенос сроков проведения мероприятия",

- оповестили организаторы в своей официальной группе "Вконтакте".

В данный момент фестиваль было решено сдвинуть на другие даты, мероприятие планируют провести с 27 по 29 августа. Впрочем, если последует следующая отмена, то вопрос существования фестиваля в целом встает остро.

После публикации новости о переносе мероприятия, недовольные отменой стали бурно высказывать свое недовольство, другие же призывают людей думать рационально.

Сами организаторы комментируют ситуацию так:

"Фестиваль был согласован официально. Никто ещё неделю назад и думать не думал о том, что сегодня произошло".

Приобретенные билеты будут действительны и в следующем году, но многие все равно требуют возврата.

"Дорогие организаторы, я думаю все понимают, что вы не виноваты в переносе, но имейте совесть и пойдите навстречу людям - верните желающим деньги за купленные билеты",

- написал пользователь Евгений Комазов.

"Совесть у нас есть, нет возможностей",

- ответили представители фестиваля.

"Доброфест", пресс-служба фестиваля

Постоянные посетители музыкальных фестивалей знают, что "Доброфест" известен своей лояльной аудиторией. Нашлось множество тех, кто старается поддержать фестиваль и призывает посетителей не возвращать билеты, чтобы не "убить" мероприятие вовсе.

"Организаторы, есть идея как пойти на встречу тем, кто не сможет посетить фестиваль в другие даты: создайте площадку, где пользователи смогут "продать" электронные билеты другому лицу без риска. Например, я бы купил абонемент по себестоимости старта продаж (тем самым помог бы человеку который поехать не сможет) , но риск остаться и без билета и без денег останавливает меня",

- написал пользователь Сергей Середников, организаторы обещали прислушаться к этому предложению.

Сейчас организаторами прорабатываются различные варианты выхода из сложившейся ситуации, но многие не оставляют надежды, что фестиваль удастся провести хотя бы в конце этого лета.

"Дикая мята"

В сложной ситуации оказались и организаторы фестиваля "Дикая мята".

"Дикая мята", Екатерина Заверняева

Мероприятие должно было состояться с 18 по 20 июня, но буквально за несколько часов до начала организаторам пришлось отменить фестиваль.

"Друзья. Сообщаем, что в полночь мы получили приказ о том, что все массовые мероприятия в Тульской области отменены, включая фестиваль «Дикая Мята».



Если вы ещё не выехали на фестиваль - не приезжайте.



Сейчас мы собираем экстренный штаб, чтобы решить все вопросы, связанные с отменой мероприятия",

- написали в официальной группе "Вконтакте".

Пока что нет информации о том, как организаторы выйдут из положения, впрочем в группе уже появилась такая запись от представителей фестиваля:

"Ребята, дорогие. Мы напишем всё, что касается процедуры возврата билетов.



Пожалуйста, если вы еще не выехали - не приезжайте. Пожалуйста, дайте нам время - мы обязательно вернемся с информацией для вас".

"Друзья по несчастью" в соседних группах обсуждают сложившуюся ситуацию и советуют всем любителям многодневных концертов на открытом воздухе сплотиться:

"В группе Мяты пишут про потери 96 млн. И это без возвратов. Вот поэтому важно в трудный момент поддержать любимые фестивали и хотя бы не пытаться вернуть билеты. Чтоб не прощаться с ним навсегда.



Каждый возврат - плюс один гвоздь в крышку гроба фестиваля",

Грушинский фестиваль

Грушинский фестиваль, фото Светланы Рузовой

Не обошла волна запретов и знаменитый "Грушинский фестиваль", который должен был состояться 1-4 июля.

"Дорогие друзья, Грушинский 2021 ОТМЕНЁН!



В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией правительство Самарской области приняло решение не проводить Грушинский фестиваль в 2021 году",

- заявлено в официальной группе "Вконтакте".

На новость об отмене были разные реакции, а организаторы пока не анонсировали порядок возврата билетов и прочие опции.

Пользователь Артем Крекнин, видимо, собиравшийся посетить мероприятие, выразил свое мнение:

"Это грустно , во все закрытые пространства ( магазины, кафе, театры) можно , гулять толпами в парках можно , купаться на площадях в фонтанах можно ( в Ижевске ежедневно сотнями), на День России в город Сергея Лазарева можно ( чтоб все поплотнее постояли друг к другу ), а на Грушу в лес , где каждый своей компанией, где нет закрытых пространств, где много концертных площадок и всем будет место, нельзя...боитесь короны( сам болел сильно и опять заболеть боюсь), введите жёсткий карантин , платите бизнесу и другим отраслям за простой, тогда понятно , а это все показуха",