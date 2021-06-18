Космонавтам предложили удалить селезенку

Специалисты из России и США хотят заняться модификацией космонавтов, которым предстоит длительный полет. Им предложено удалить селезенку. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое предложение было предложено из-за радиации, исходящей от Солнца. Она вместе с космическими лучами негативно влияет на клетки и ДНК человека.

Селезенка отвечает в организме за формирование иммунного ответа и разрушение старых поврежденных клеток крови. Если этот орган будет поврежден, то всему организму будет нанесен урон.