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Космонавтам предложили удалить селезенку

Мария Грибова
4 часа назад
Специалисты из России и США хотят заняться модификацией космонавтов, которым предстоит длительный полет. Им предложено удалить селезенку. Об этом сообщает РИА Новости.
Космонавтам предложили удалить селезенку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Такое предложение было предложено из-за радиации, исходящей от Солнца. Она вместе с космическими лучами негативно влияет на клетки и ДНК человека.
Селезенка отвечает в организме за формирование иммунного ответа и разрушение старых поврежденных клеток крови. Если этот орган будет поврежден, то всему организму будет нанесен урон.
Также специалисты рассматривают возможность заменять в глазах естественные хрусталики на искусственные. Это позволит предотвратить появление катаракты из-за радиации.
Ранее "Рамблер" писал о том, сколько стоит полет в космос.
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