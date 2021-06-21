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"Могут смотреть свысока": футболист из Дании назвал россиян заносчивыми

Анна Арсеньева
1 час назад
Полузащитник казанского "Рубина" и сборной Дании Оливер Абильгор высказался о россиянах. Об этом сообщает датский TV2.
"Смотрят свысока": футболист из Дании о русских
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Футболист заявил, что большинство жителей России не смогут найти Данию на карте мира:
"Поэтому они могут смотреть на нас немного свысока",
- сказал 25-летний Оливер Адильгор.
Обычно он говорит россиянам, что родом из Скандинавии:
"Здесь больше знают о шведах. Но, надеюсь, совсем скоро они ближе познакомятся с нами".
Сборные Дании и России встретятся в заключительном третьем туре группового этапа Евро.
Истории,Оливер Абильгор,
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