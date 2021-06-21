"Смотрят свысока": футболист из Дании о русских

Полузащитник казанского "Рубина" и сборной Дании Оливер Абильгор
высказался о россиянах. Об этом сообщает датский TV2.
Футболист заявил, что большинство жителей России не смогут найти Данию на карте мира:
"Поэтому они могут смотреть на нас немного свысока",
- сказал 25-летний Оливер Адильгор.
Обычно он говорит россиянам, что родом из Скандинавии:
"Здесь больше знают о шведах. Но, надеюсь, совсем скоро они ближе познакомятся с нами".
Сборные Дании и России встретятся в заключительном третьем туре группового этапа Евро.