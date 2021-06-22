Рассекреченные фотографии Великой Отечественной войны

22 июня 1941 года, в воскресенье, фашистская Германия и ее союзники напали на Советский Союз: 190 дивизий, более 4 тысяч танков, 47 тысяч орудий и минометов, около 4,5 тысяч самолетов, до 200 кораблей — всего пять миллионов человек.
В апреле 2015 года Минобороны России рассекретило уникальные фотографии, несколько из которых датируются первыми днями Великой Отечественной войны. Раньше эти кадры находились в закрытых фондах и были доступны лишь работникам архива и военным специалистам.
БигПикча предлагает посмотреть самые интересные снимки из тех, что опубликовало военное ведомство.