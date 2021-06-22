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Рассекреченные фотографии Великой Отечественной войны

BigPicture.ru
3 часа назад
22 июня 1941 года, в воскресенье, фашистская Германия и ее союзники напали на Советский Союз: 190 дивизий, более 4 тысяч танков, 47 тысяч орудий и минометов, около 4,5 тысяч самолетов, до 200 кораблей — всего пять миллионов человек.
Прибалтийский особый военный округ (Северо-Западный фронт).
1/14 Прибалтийский особый военный округ (Северо-Западный фронт).
Фото: BigPicture.ru
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Ленинградский военный округ (Северный фронт).
2/14 Ленинградский военный округ (Северный фронт).
Фото: BigPicture.ru
Киевский особый военный округ (Юго-Западный фронт).
3/14 Киевский особый военный округ (Юго-Западный фронт).
Фото: BigPicture.ru
Ленинградский военный округ (Северный фронт).
4/14 Ленинградский военный округ (Северный фронт).
Фото: BigPicture.ru
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Документы главного командования.
5/14 Документы главного командования.
Фото: BigPicture.ru
Западный особый военный округ (Западный фронт).
6/14 Западный особый военный округ (Западный фронт).
Фото: BigPicture.ru
Прибалтийский особый военный округ (Северо-Западный фронт).
7/14 Прибалтийский особый военный округ (Северо-Западный фронт).
Фото: BigPicture.ru
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9‑я армия, Южный фронт.
8/14 9‑я армия, Южный фронт.
Фото: BigPicture.ru
Документы главного командования.
9/14 Документы главного командования.
Фото: BigPicture.ru
Киевский особый военный округ (Юго-Западный фронт).
10/14 Киевский особый военный округ (Юго-Западный фронт).
Фото: BigPicture.ru
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Киевский особый военный округ (Юго-Западный фронт).
11/14 Киевский особый военный округ (Юго-Западный фронт).
Фото: BigPicture.ru
Ленинградский военный округ (Северный фронт).
12/14 Ленинградский военный округ (Северный фронт).
Фото: BigPicture.ru
Киевский особый военный округ (Юго-Западный фронт).
13/14 Киевский особый военный округ (Юго-Западный фронт).
Фото: BigPicture.ru
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Ленинградский военный округ (Северный фронт).
14/14 Ленинградский военный округ (Северный фронт).
Фото: BigPicture.ru
В апреле 2015 года Минобороны России рассекретило уникальные фотографии, несколько из которых датируются первыми днями Великой Отечественной войны. Раньше эти кадры находились в закрытых фондах и были доступны лишь работникам архива и военным специалистам.
БигПикча предлагает посмотреть самые интересные снимки из тех, что опубликовало военное ведомство.
Истории,Фото,Министерство обороны,
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