Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Стали известны последние слова принцессы Дианы

Анна Арсеньева
5 часов назад
Начальник пожарной охраны, который одним из первых прибыл на место аварии, рассказал о последних словах принцессы Дианы. Об этом сообщает Daily Mail.
Когда сержант Ксавье Гурмелон приехал на место ДТП, Диана еще могла двигаться и говорить.
"Она заговорила по-английски и спросила: "Боже мой, что случилось?" Я понял, что она говорит, поэтому попытался ее успокоить. Я держал ее за руку", - вспомнил пожарный.
Он никогда не общался со СМИ и рассказывал об этом только полиции. Изначально Гурмелон не знал, кто попал в авиакатастрофу. О том, что это принцесса Диана, он узнал от капитана полиции.
Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года от травм, полученных в аварии на мосту Альма в автомобильном туннеле в Париже.
Истории,Видео,принц Гарри,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители