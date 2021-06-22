Стали известны последние слова принцессы Дианы

Начальник пожарной охраны, который одним из первых прибыл на место аварии, рассказал о последних словах принцессы Дианы. Об этом сообщает Daily Mail.

Он никогда не общался со СМИ и рассказывал об этом только полиции. Изначально Гурмелон не знал, кто попал в авиакатастрофу. О том, что это принцесса Диана, он узнал от капитана полиции.