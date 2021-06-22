Стали известны последние слова принцессы Дианы

Начальник пожарной охраны, который одним из первых прибыл на место аварии, рассказал о последних словах принцессы Дианы. Об этом сообщает Daily Mail.
Когда сержант Ксавье Гурмелон приехал на место ДТП, Диана еще могла двигаться и говорить.
"Она заговорила по-английски и спросила: "Боже мой, что случилось?" Я понял, что она говорит, поэтому попытался ее успокоить. Я держал ее за руку", - вспомнил пожарный.
Он никогда не общался со СМИ и рассказывал об этом только полиции. Изначально Гурмелон не знал, кто попал в авиакатастрофу. О том, что это принцесса Диана, он узнал от капитана полиции.
Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года от травм, полученных в аварии на мосту Альма в автомобильном туннеле в Париже.