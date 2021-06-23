Страшная катастрофа на Земле произошла из-за Сибири

Ученые выяснили, что одна из самых страшных катастроф в истории Земли произошла по вине Сибири. Об этом сообщается в журнале Nature Communications. Группа китайских ученых из Университета науки и технологий совместно с коллегами из Канады, США и Швейцарии выяснили, что пермское вымирание было вызвано массовыми извержениями вулканов в Сибири.
Пермское вымирание произошло 251 миллион лет назад. Тогда на Земле вымерли около 90 процентов морских видов и 75 процентов наземных видов. Ученые проанализировали состав осадочных пород в Канаде и пришли к выводу, что это вымирание спровоцировал большой объем магмы и выброс большого количества аэрозолей.
Все это произошло за 500 тысяч лет до начала массового вымирания, но вместе с магмой произошли масштабные выбросы никеля. Это привело к существенным экологическим нарушениям.
Рост концентрации никеля и бурная деятельность микроорганизмов в океане привели к тому, что в морях практически не осталось кислорода, образовались мертвые зоны. Из-за вулканического магматизма произошел выброс углекислого газа и метана, а также резкое изменение климата и истощение кислорода в морях и океанах.