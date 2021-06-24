В МВД назвали популярные виды развода по телефону

Перечислены шесть популярных видов мошенничества по телефону, популярные в России. Их сообщили ТАСС в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос.

Одно из самых популярных сообщений - SMS о якобы пропавшем родственнике.

Видео дня

"Далее в разговор вступает якобы сотрудник правоохранительных органов, который говорит, что для решения вопроса необходима определенная сумма денег. Цена вопроса от тысячи рублей до $30 тыс. Мошенники стараются запугать потерпевшего, не дать опомниться, поэтому ведут непрерывный разговор с ним вплоть до получения денег".

Также зачастую приходит SМS с просьбой перезвонить на указанный номер.

"После того как потерпевший перезванивает, его долго держат на линии. В результате оказывается, что со счета списаны крупные суммы".

Поэтому перезванивать на незнакомые номер не следует.

Популярно и сообщение с просьбой перейти по ссылке, после этого и происходит списание денег.

"Мошенники используют специальные программы, которые позволяют автоматически генерировать тысячи таких сообщений. Сразу после перевода денег на фальшивый счет они снимаются с телефона".

Также часто звонят якобы о выигрыше в лотерее.

"На мобильный телефон звонит якобы ведущий популярной радиостанции и поздравляет с крупным выигрышем в лотерее, организованной радиостанцией и оператором мобильной связи. Перезвонившему абоненту отвечает сотрудник "призового отдела" и объясняет, что для получения приза, например, в размере 20 тыс. рублей, необходимо предоставить реквизиты карты и заплатить налог на доходы физических лиц. Совет гражданам: не сообщайте реквизиты и код карты никому".

Популярен звонок или сообщение от сотрудника службы технической поддержки оператора мобильной связи.

"Предлагается набрать под диктовку код или сообщение, которое подключит новую услугу, улучшит качество связи. На самом деле, код является комбинацией для осуществления мобильного перевода денежных средств со счета абонента на счет злоумышленников".

Среди популярных способов мошенничества - SMS о помощи.