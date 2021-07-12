Игру Super Mario продали за 1,5 миллиона долларов

Картридж с видеоигрой Super Mario 64 продали за 1,56 миллиона долларов на американском аукционе Heritage Auctions. Об этом сообщает "Москва 24".

По данным японской корпорации Nintendo, серия Super Mario уже более 25 лет остается визитной карточкой компании и сохраняет высокие позиции в рейтинге видеоигр.