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Игру Super Mario продали за 1,5 миллиона долларов

Даня Виттиг
1 час назад
Картридж с видеоигрой Super Mario 64 продали за 1,56 миллиона долларов на американском аукционе Heritage Auctions. Об этом сообщает "Москва 24".
Игру Super Mario продали за 1,5 миллиона долларов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Только что Super Mario 64 продана за 1,56 миллиона долларов , побив предыдущую отметку 870 тысяч долларов, установленную в пятницу игрой "Легенда о Зельде", – говорится в сообщении торгового дома.
По данным японской корпорации Nintendo, серия Super Mario уже более 25 лет остается визитной карточкой компании и сохраняет высокие позиции в рейтинге видеоигр.
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