Игру Super Mario продали за 1,5 миллиона долларов

Картридж с видеоигрой Super Mario 64 продали за 1,56 миллиона долларов на американском аукционе Heritage Auctions. Об этом сообщает "Москва 24"."Только что Super Mario 64 продана за 1,56 миллиона долларов , побив предыдущую отметку 870 тысяч долларов, установленную в пятницу игрой "Легенда о Зельде", – говорится в сообщении торгового дома. По данным японской корпорации Nintendo, серия Super Mario уже более 25 лет остается визитной карточкой компании и сохраняет высокие позиции в рейтинге видеоигр.Ранее "Рамблер" сообщал, что стало с женщиной, которую выиграли в карты.