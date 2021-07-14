Ученые нашли следы смертоносного цунами

Ученые Университета Луизианы в США нашли следы гигантского разрушительного цунами, которое стало причиной окончательной гибели динозавров. Об этом сообщает издание Science Alert.

Сообщается, что цунами было вызвано падением астероида. На глубине 1500 метров ученые нашли отпечатки мегаряби, которая осталась после гигантской волны. Все это они нашли на сейсмических изображениях центральной части штата Луизианы. Сообщается, что мегарябь направлена в сторону кратера Чиксулуб на полуострове Юкатан.

Смоделировав волну, которая могла бы оставить такие следы, ученые пришли к выводу, что она должна была быть высотой 1500 метров, а землятресение бы достигло 11 баллов по шкале Рихтера.