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Россиянка с медведем на рыбалке восхитила иностранцев

Анна Арсеньева
2 часа назад

Иностранцы удивились девушке из России, которая отправилась на рыбалку вместе с медведем. Статью о ней опубликовали в Daily Mail.

Россиянка с медведем на рыбалке удивила иностранцев
Фото: @dichkaaaaa@dichkaaaaa

Согласно информации СМИ, два года назад россиянка Вероника Дичка забрала себе бурого медведя Арчи из сафари-парка, который находился на грани разорения. С тех пор она стала заботиться о животном.

Особый интерес вызвала фотосессия девушки с медведем на лодке. Одни пользователи сочли такое времяпрепровождение опасным, а другие поддержали россиянку.

"Когда она говорит про "медвежьи объятия", она не шутит", "С медведем на борту ей не страшны пираты", "Уверена, этот медведь дома еще и посуду моет", "Из России с любовью", "Первая фотография поражает. На медведе даже есть спасательный жилет", - написали читатели издания.

Ранее "Рамблер" сообщал, что мужчина из Индии спит 300 дней в году.

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