Россиянка с медведем на рыбалке удивила иностранцев

"Когда она говорит про "медвежьи объятия", она не шутит", "С медведем на борту ей не страшны пираты", "Уверена, этот медведь дома еще и посуду моет", "Из России с любовью", "Первая фотография поражает. На медведе даже есть спасательный жилет", - написали читатели издания.