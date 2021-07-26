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В Норвегии упал гигантский метеорит

Стелла Шмель
1 час назад

Огромный метеорит пролетел над территорией Норвегии и упал недалеко от Осло. В течение нескольких секунд очевидцы этого события могли наблюдать яркие вспышки, а в городе многим удалось заснять даже летящий в небе огненный шар.

В Норвегии упал гигантский метеорит
Фото: Norwegian Meteor NetworkNorwegian Meteor Network

Метеорит двигался со скоростью порядка 16,3 км/с, отмечают специалисты.

Падение метеорита создало сильную ударную волну, но обошлось без жертв. Также пока неизвестно, зафиксированы ли какие-то разрушения вследствие падения небесного тела.

Пока неизвестна природа происхождения и материал метеорита, но ученые уже приступили к поиску упавших обломков, сообщает телеканал "Россия 24".

Ранее "Рамблер" писал, что самая страшная катастрофа на Земле произошла из-за Сибири.

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