В Норвегии упал гигантский метеорит

Огромный метеорит пролетел над территорией Норвегии и упал недалеко от Осло. В течение нескольких секунд очевидцы этого события могли наблюдать яркие вспышки, а в городе многим удалось заснять даже летящий в небе огненный шар.
Метеорит двигался со скоростью порядка 16,3 км/с, отмечают специалисты.
Падение метеорита создало сильную ударную волну, но обошлось без жертв. Также пока неизвестно, зафиксированы ли какие-то разрушения вследствие падения небесного тела.
Пока неизвестна природа происхождения и материал метеорита, но ученые уже приступили к поиску упавших обломков, сообщает телеканал "Россия 24".
Ранее "Рамблер" писал, что самая страшная катастрофа на Земле произошла из-за Сибири.