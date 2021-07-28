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Аквариумист: названы самые необычные профессии в РФ

Елизавета Назарова
4 часа назад

В России назвали самые необычные профессии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экспертов сервиса "Работа.ру".

Аквариумист: названы самые необычные профессии в РФ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, одной из таких работ стала вакансия волочильщика проволоки. Специалиста ищут в нижнем Новгороде. Этот человек должен проводить калибровки металла путем протягивания через матрицу для получения заданного сечения заготовки. В краснодарскую типографию требуется колорист.

На Сахалине ищут стрессоустойчивого матроса. Подойдет человек без опыта работы, который готов обучаться профессии.

Еще одной необычной вакансией стала работа аквариумиста. В Воронеже ищут человека, который любит подводный мир и имеет хотя бы среднее образование. Он должен будет следить за оборудованием и ухаживать за рыбами.

В Нижнекамск ищут корневщика для мойки и чистки овощей. Необычная вакансия нашлась и в Москве — в салон оптики ищут оптометриста, который будет диагностировать зрение и подбирать очки и линзы.

Ранее "Рамблер" рассказывал о несостоявшихся профессиях русских правителей.

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