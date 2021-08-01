Историк: Власов был связан с участниками геноцида

Старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант ФСБ в отставке, доктор исторических наук Александр Зданович заявил, что Власов был связан с карателями, которые творили геноцид во время ВОВ. Об этом сообщает РИА Новости.

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Зданович рассказал, что свидетельств этого становится все больше. Власовцы участвовали в геноциде советского населения и сражались с Красной армией на заключительных этапах войны.

"По мере того как Красная Армия шла вперед и освобождала ранее занятые территории, эти предатели уходили с немецкими войсками, и основная их масса пополняла разведшколы, а затем и учебные подразделения РОА"

Историк также привел документы, в которых говорится о том, что уже в 1045 году солдаты РОА переодевались в форму красногвардейцев, представлялись разведчиками и закидывали советские войска гранатами.

"Естественно, Власов прекрасно был осведомлен о тех, кто вливается в ряды РОА. И штаб его знал, и командиры дивизий РОА знали подноготную всех этих подонков. Там учет был поставлен по-немецки дотошно"