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О чем нельзя говорить, если рядом смартфон

Катерина Саломе
1 час назад

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман объяснил странный феномен, связанный со смартфонами. Речь идет о ситуациях, когда пользователь после обсуждения по телефону какой-нибудь темы впоследствии натыкается на связанную с ней рекламу в соцсетях и поисковых системах. Слова эксперта приводит агентство "Прайм".

О чем нельзя говорить, если рядом смартфон
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Нет никаких доказательств, что ваш телефон прослушивает ваши разговоры круглосуточно, но тем не менее около телефона не рекомендуется обсуждать конфиденциальную информацию",

— заявил специалист, добавив, что мошенники могут просто украсть данные и воспользоваться ими для пополнения своего банковского счета.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что эксперт назвал признаки телефонной слежки.

Истории,Марк Шерман,
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