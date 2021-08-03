О чем нельзя говорить, если рядом смартфон

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман объяснил странный феномен, связанный со смартфонами. Речь идет о ситуациях, когда пользователь после обсуждения по телефону какой-нибудь темы впоследствии натыкается на связанную с ней рекламу в соцсетях и поисковых системах. Слова эксперта приводит агентство "Прайм".