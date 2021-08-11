Эксперты рассказали, кто чаще выигрывает в лотереи

Мужчинам в России чаще везет с выигрышами в лотереи, при этом женщины выигрывают более крупные суммы. Об этом сообщили в крупнейшем распространителе лотерейных билетов "Столото". Информацию передаю РИА Новости.

"Если посмотреть на гендерное распределение победителей по итогам первого полугодия 2021 года, то оно существенно не меняется: 57% - это мужчины и 43% - женщины. Однако по данным внутренней аналитики, женщины выигрывают более крупные суммы, нежели мужчины", - рассказали в компании.

Среди федерального ритейла по количеству миллионеров в первом полугодии этого года лидирует сеть Х5 Retail Group - там купили билеты нынешние 37 миллионеров, "Магнит" - 28, "Красное и Белое" - 27.

Кроме того, обладатели миллионов приобрели счастливые билеты в магазинах "Бристоль" и "О`КЕЙ", в салонах мобильной связи "МТС" и "Билайн", на АЗС "Лукойл".