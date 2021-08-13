Девушка лишилась 20 тысяч рублей из-за горошины

Британская студентка забыла в холодильнике горошину, в результате чего лишилась залога, который оставляла при аренде дома. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Когда девушка съезжала из дома, который снимала, его хозяин отказался возвращать 210 фунтов стерлингов (более 20 тысяч рублей). Мужчина объяснил это беспорядком, а именно, что в пустом холодильнике лежала горошина, на ковре — маленькая бумажка, а в комнате — флакон из-под освежителя воздуха. Хозяина также возмутил осушитель воздуха в коридоре, который принадлежал ему самому.