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Девушка лишилась 20 тысяч рублей из-за горошины

Анастасия Иванова
24 минуты назад

Британская студентка забыла в холодильнике горошину, в результате чего лишилась залога, который оставляла при аренде дома. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Девушка лишилась 20 тысяч рублей из-за горошины
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Когда девушка съезжала из дома, который снимала, его хозяин отказался возвращать 210 фунтов стерлингов (более 20 тысяч рублей). Мужчина объяснил это беспорядком, а именно, что в пустом холодильнике лежала горошина, на ковре — маленькая бумажка, а в комнате — флакон из-под освежителя воздуха. Хозяина также возмутил осушитель воздуха в коридоре, который принадлежал ему самому.

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