Специалист раскрыл причины облысения собак

Например, такое негативное последствие может возникнуть на фоне неграмотной стрижки или стрижки "под ноль". Различные украшения питомца, а также блеск-тату могут стать причиной облысения. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев , сообщает РИА Новости.

"Прежде чем окрашивать шерсть собаки или сбривать ее в жаркую погоду, нужно подумать о целесообразности такой процедуры. Питомец спокойно обойдется без ультрамодной стрижки, если она не принесет с собой ничего полезного".

К примеру, слишком короткая стрижка может стать причиной замедления роста шерсти или стать началом ее выпадения. Также, на фоне похолодания, питомец может заболеть, если он коротко острижен и у него нет специальной одежды. А в жару пес может получить тепловой удар или ожог.