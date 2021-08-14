Специалист раскрыл причины облысения собак

Эксперт рассказал, из-за чего у собак может проявляться выпадение шерсти и даже полное облысение.
Например, такое негативное последствие может возникнуть на фоне неграмотной стрижки или стрижки "под ноль". Различные украшения питомца, а также блеск-тату могут стать причиной облысения. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, сообщает РИА Новости.
Зачастую владельцы, помимо действительно важного базового ухода, добавляют и бесполезные процедуры.
"Прежде чем окрашивать шерсть собаки или сбривать ее в жаркую погоду, нужно подумать о целесообразности такой процедуры. Питомец спокойно обойдется без ультрамодной стрижки, если она не принесет с собой ничего полезного".
К примеру, слишком короткая стрижка может стать причиной замедления роста шерсти или стать началом ее выпадения. Также, на фоне похолодания, питомец может заболеть, если он коротко острижен и у него нет специальной одежды. А в жару пес может получить тепловой удар или ожог.
"Подходить к вопросу стрижки нужно грамотно. Особенности и периодичность стрижки зависят от породы собаки и типа ее шерстяного покрова. Например, собакам, имеющим шерсть с подшерстком, необходима лишь нечастая гигиеническая стрижка. Короткие стрижки таким собакам противопоказаны, это может нарушить природный механизм терморегуляции".
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