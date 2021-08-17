Советский генерал назвал ошибку американцев при выводе войск из Афганистана

Генерал-полковник Антон Терентьев, который в 1993-1994 годах занимал пост начальника штаба и первого заместителя командующего Западной группы войск СССР, а также выводил советские войска из Германии, в беседе с "Лентой.ру" назвал главную ошибку США при выводе войск из Афганистана.

По мнению Терентьева, американцы "все равно бы ушли".

"Но как им надо было уходить? Ну по крайней мере, забирать всех, кто сотрудничал с ними, чтобы они на колесах самолетов не висели".

Только после этого, считает военный, США могли бы рассчитывать на то, чтобы не потерять уважение в мире.

Также, считает Терентьев, ошибка само по себе стало то, что американцы пришли в Афганистан с попыткой навязать свои идеи.