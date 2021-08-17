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Советский генерал назвал ошибку американцев при выводе войск из Афганистана

Стелла Шмель
1 час назад

Генерал-полковник Антон Терентьев, который в 1993-1994 годах занимал пост начальника штаба и первого заместителя командующего Западной группы войск СССР, а также выводил советские войска из Германии, в беседе с "Лентой.ру" назвал главную ошибку США при выводе войск из Афганистана.

Советский генерал назвал ошибку американцев при выводе войск из Афганистана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Терентьева, американцы "все равно бы ушли".

"Но как им надо было уходить? Ну по крайней мере, забирать всех, кто сотрудничал с ними, чтобы они на колесах самолетов не висели".

Только после этого, считает военный, США могли бы рассчитывать на то, чтобы не потерять уважение в мире.

Также, считает Терентьев, ошибка само по себе стало то, что американцы пришли в Афганистан с попыткой навязать свои идеи.

"Надо давать людям шанс жить так, как они хотят, как они жили веками, а не ломать мир через колено".

Ранее "Рамблер" писал, кто такие афганские бача-пош.

Истории,Антон Терентьев,Lenta.ru,
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