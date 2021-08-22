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Британцы полюбили одну русскую традицию

Анна Шутова
2 часа назад

Жители Великобритании полюбили русскую традицию ходить в баню. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Британцы полюбили одну русскую традицию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В последнее время в стране растет спрос на русские бани. В ближайшее время в Лондоне откроется третье заведение. Русские бани есть уже в Брайтоне, на южном побережье, и на берегу озера Лох-Тей в Шотландии.

Как рассказал основатель комплекса, 65 процентов клиентов — британцы.

"Баня — это процесс стихийный, коллективный, пропитанный различными ритуалами, и, если вы захотите, он может завершиться водкой, пивом или тарелкой борща" - написал автор статьи.

Ранее "Рамблер" сообщал, что установлена личность доплывшего до Японии россиянина.

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