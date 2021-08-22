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Китаец рассказал, как себя вести в гостях у россиян

Анна Шутова
1 час назад

Подписчик портала Sohu рассказал, как правильно ходить в гости к жителям России. Мужчина помогает соотечественникам лучше понять русскую культуру. Об этом сообщает "Царьград".

Китаец рассказал, как себя вести в гостях у россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, по его словам, в России о встрече нужно договариваться заранее. Слишком рано пользователь портала посоветовал не приходить. При этом лучше принести с собой подарок. Например, цветы. Если человек, встречая гостя, не спешит протягивать руку для пожатия, стоит просто кивнуть.

"У россиян обычно нет привычки показывать гостям дом", — написал житель Китая.

Он отметил, что за столом все разговаривают о спорте, политике, семейных делах. В гостях у россиян, по мнению мужчины, засиживаться неприлично. Часто человека просят остаться, но лучше этим не злоупотреблять. Пожимать руку на пороге тоже не принято.

Кроме того, пользователь написал, что, провожая, россияне обычно машут в след.

Ранее "Рамблер" сообщал, что британцы полюбили одну русскую традицию.

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