Почему греческие воины иногда сражались нагими

На картины древнегреческих художников и рельефах скульпторов можно заметить, что воины зачастую изображались нагими. "Рамблер" выяснил, почему в Греции иногда не использовали доспехи.

Всем известно, что именно с Греции начался культ здорового, красивого, спортивного тела атлета. Поэтому главным событием в жизни греков были Олимпийские игры.

Однажды молодой спортсмен во время бега не заметил, как повязка на его ноге развязалась, он упал и погиб. По мнению историков, этот случай побудит ввести запрет на ношение одежды во время соревнований.

Также эта мера позволяла предупреждать незаконное проникновение женщин в места проведения Олимпийских игр.

Тщательная физическая подготовка строилась не только на азарте, во многом это было частью подготовки к войне. Именно поэтому в ходе тренировок спортсмены были вынуждены пробегать некоторые дистанцию с мечом, щитом и шлемом.

Можно сказать, что культ тела немного свел с ума греков. Появилась особая философия красивых, аристократичных воинов, которые более тщательно сражались и считались гордостью своей страны.

Даже при выборе наемных работников главнокомандующие ориентировались на внешний вид и подтянутое тело воинов. А в своих литературных трудах Гомер воспевал величие и силу бойцов, ведущих сражение во время Троянской войны.

Конечно, фактически такое решение нельзя назвать разумным. Воины получали множество травм. Но с психологической точки зрения вид обнаженного бойца вселял ужас.

Обнаженный соперник казался оппонентам сильным, бесстрашным, уверенным в себе и своей технике боя, иначе зачем он отказался от брони. И это работало!