Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Индиец поймал 150 редчайших рыб и стал миллионером

Мира Маркина
46 минут назад

Житель индийского штата Махараштра поймал 157 редчайших "рыб с золотым сердцем" и разбогател. Об этом пишет портал Live Mint.

Индиец поймал 150 редчайших рыб и стал миллионером
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мужчина по имени Чандракант Тэйр вышел в море вместе с другими рыбаками. Через несколько дней они увидели косяк горбыля с черными пятнами. Это одна из самых дорогих морских рыб. Ее также называют "рыбой с золотым сердцем", так как ее орган обладает целебными свойствами и используется в приготовлении лекарств.

Чандракант Тэйр поймал в сеть 157 рыб и позже продал улов более чем за 13,3 миллиона рупий (13,2 миллиона рублей).

Ранее американка поймала самую большую пресноводную рыбу в мире - огромную аллигаторовую щуку.

Истории,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители