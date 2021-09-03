Индиец поймал 150 редчайших рыб и стал миллионером

Мужчина по имени Чандракант Тэйр вышел в море вместе с другими рыбаками. Через несколько дней они увидели косяк горбыля с черными пятнами. Это одна из самых дорогих морских рыб. Ее также называют "рыбой с золотым сердцем", так как ее орган обладает целебными свойствами и используется в приготовлении лекарств.