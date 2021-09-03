Индиец поймал 150 редчайших рыб и стал миллионером

Житель индийского штата Махараштра поймал 157 редчайших "рыб с золотым сердцем" и разбогател. Об этом пишет портал Live Mint.
Мужчина по имени Чандракант Тэйр вышел в море вместе с другими рыбаками. Через несколько дней они увидели косяк горбыля с черными пятнами. Это одна из самых дорогих морских рыб. Ее также называют "рыбой с золотым сердцем", так как ее орган обладает целебными свойствами и используется в приготовлении лекарств.
Чандракант Тэйр поймал в сеть 157 рыб и позже продал улов более чем за 13,3 миллиона рупий (13,2 миллиона рублей).
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