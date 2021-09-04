Названы способы вычислить слежку через смартфон

О том, как выявить проблему, рассказал корреспонденту “Прайм” директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

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Эксперт отметил, что одним из признаков того, что в работу телефона вмешивается кто-то посторонний, является внезапно севшая батарея аппарата или тот факт, что гаджет начинает перезагружаться в момент, когда им никто не пользуется.

Также, по словам специалиста, стоит насторожиться, если смартфон не хочет отключаться сразу

Если вы заметили, что перед отключением телефон длительное время не отключается, то вполне вероятно, что он ищет какой-то источник, которому можно передать информацию,

— предупреждает Кусков.

Чтобы проверить свои догадки о вмешательстве в работу аппарата посторонних, эксперт советует изучить список установленных на гаджете программ. Если среди них имеется ПО, которое не устанавливалось хозяином смартфона, его следует удалить. Также Кусков посоветовал проверить, у каких программ есть доступ к основным функциям гаджета.