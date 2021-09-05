Познер назвал определившее ход истории России событие

Журналист Владимир Познер назвал событие, которое определило ход истории России.
Ведущий ответил на вопрос о том, существует ли в истории России «судьбоносный перекресток», после которого страна могла бы развиваться иначе. Об этом он рассказал на официальном сайте «Познер Online».
По мнению журналиста, такой момент в истории страны действительно имел место. Познер считает, что принятие князем Владимиром православия определил ход истории России. Также Познер назвал решение князя определяющим для развития национального характера.
«Выбор религии, которая стала государственной и которая сыграла в развитии России, может быть, самую главную роль — это и есть тот перекресток, который в русской истории, с моей точки зрения, разумеется, является главным», — заявил журналист.
А в Новгородской области тем временем обнаружили древнейшую крепость времен князя Рюрика.