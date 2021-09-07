Россия заняла седьмое место по численности евреев

"Количество евреев во всем мире составляет примерно 15,2 миллиона. <...> Цифры включают тех, кто считает себя евреями и не отождествляет себя с другой религией. Если также включить тех, кто имеет право на израильское гражданство в соответствии с законом о возвращении, общее количество людей в мире возрастает до 25,3 миллиона человек, из которых 7,3 миллиона проживают в Израиле, а 18 миллионов – за пределами Израиля", - говорится в сообщении JAFI.