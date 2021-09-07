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Россия заняла седьмое место в мире по численности евреев

Мира Маркина
1 час назад

В России проживает 150 тысяч евреев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Еврейское агентство для Израиля" (JAFI).

Россия заняла седьмое место по численности евреев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Количество евреев во всем мире составляет примерно 15,2 миллиона. <...> Цифры включают тех, кто считает себя евреями и не отождествляет себя с другой религией. Если также включить тех, кто имеет право на израильское гражданство в соответствии с законом о возвращении, общее количество людей в мире возрастает до 25,3 миллиона человек, из которых 7,3 миллиона проживают в Израиле, а 18 миллионов – за пределами Израиля", - говорится в сообщении JAFI.

Россия заняла седьмое место в мире по численности еврейского населения после Израиля (6,930 миллиона), США (6 миллионов), Франции (446 тысяч), Канады (393 тысячи), Великобритании (292 тысячи) и Аргентины (175 тысяч). Украина оказалась на 12 месте. Там живут 43 тысячи евреев.

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