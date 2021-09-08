"В тюрьме лучше, чем на свободе"

Молодой человек по имени Кароматулло Джаборов переехал в Москву из Таджикистана в 2013 году. В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, он неудачно пошутил над людьми в общественном транспорте, за что его посадили в тюрьму по статье "Хулиганство". Вместе с подельниками они притворялись больными. По словам Джаборова, они снимали "социальные ролики", чтобы посмотреть, верят ли люди в коронавирус и будут ли помогать прохожему.