"В тюрьме лучше, чем на свободе"

Блогер, устроивший ковид-пранк в метро, вышел на свободу после года и семи месяцев в колонии. Интервью с ним публикует Mash.
Молодой человек по имени Кароматулло Джаборов переехал в Москву из Таджикистана в 2013 году. В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, он неудачно пошутил над людьми в общественном транспорте, за что его посадили в тюрьму по статье "Хулиганство". Вместе с подельниками они притворялись больными. По словам Джаборова, они снимали "социальные ролики", чтобы посмотреть, верят ли люди в коронавирус и будут ли помогать прохожему.
При этом в тюрьме молодому человеку понравилось:
"В тюрьме было даже лучше, чем на свободе. Там люди живут по понятиям, по-людски. Там даже материться нельзя, ругаться нельзя, на кого-то руку поднять нельзя. Меня встретили хорошо. Я как звезды был там", - рассказал Кароматулло Джаборов.
А в Ирландии мужчина тоже попал под суд из-за неудачной выходки. 58-летний Дон О'Коллаген 33 года жил на пенсии умерших родителей.