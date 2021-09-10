Женщина потеряла миллион, выбросив украшения

Жительница Малайзии случайно выбросила на свалку украшения стоимостью 70 тысяч малайзийских ринггитов (1,2 миллиона рублей) и смогла найти их. Видео произошедшего опубликовала в Facebook пользовательница Идда Мелисcа.
На записи женщина вместе с мусорщиками обыскивает груды мусора при помощи длинных шестов. В конце концов, малайзийцам удается найти зеленую шкатулку.
«Я так благодарна, что удалось найти их», — сказала она.
Запись стала вирусной в соцсетях. Авторы удивились, что женщине удалось найти драгоценности в горе мусора.
«Как можно было случайно выбросить золото?» — задался вопросом один из них.
Другие отметили, что героине ролика следует сводить мусорщиков в ресторан в благодарность за помощь.
А чтобы утешить читателей, у которых дома не нашлось драгоценностей, эксперты рассказали, кто чаще всего выигрывает в лотереи.