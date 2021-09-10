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Женщина потеряла миллион, выбросив украшения

Даша Краснова
1 час назад

Жительница Малайзии случайно выбросила на свалку украшения стоимостью 70 тысяч малайзийских ринггитов (1,2 миллиона рублей) и смогла найти их. Видео произошедшего опубликовала в Facebook пользовательница Идда Мелисcа.

На записи женщина вместе с мусорщиками обыскивает груды мусора при помощи длинных шестов. В конце концов, малайзийцам удается найти зеленую шкатулку.

«Я так благодарна, что удалось найти их», — сказала она.

Запись стала вирусной в соцсетях. Авторы удивились, что женщине удалось найти драгоценности в горе мусора.

«Как можно было случайно выбросить золото?» — задался вопросом один из них.

Другие отметили, что героине ролика следует сводить мусорщиков в ресторан в благодарность за помощь.

А чтобы утешить читателей, у которых дома не нашлось драгоценностей, эксперты рассказали, кто чаще всего выигрывает в лотереи.

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