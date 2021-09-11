Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Женщина взяла миллионный кредит из-за одного звонка

Даша Краснова
4 часа назад

Россиянка взяла кредит на пять миллионов рублей после звонка от сотрудника банка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Женщина взяла миллионный кредит из-за одного звонка
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным телеканала, жительнице Долгопрудного позвонили с короткого номера, а автоматический голос сообщил, что ее банковское приложение пытаются взломать.

Далее подключился сотрудник банка, который и сообщил женщине, что на ее имя оформлено два кредита — ипотечный и потребительский. И со второго были списаны деньги.

Далее женщину вынудили переоформить кредит по новым бумагам и снять все денежные средства.

В итоге, женщина сняла более четырех миллионов рублей, потратив еще 900 тысяч на страховку кредита. Когда женщине предложили воспользоваться банкоматом, она заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Однако не только "сотрудники банков" могут тревожить людей. О новом виде мошенничества читайте в нашей статье.

Истории,
2
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители