Женщина взяла миллионный кредит из-за одного звонка

Россиянка взяла кредит на пять миллионов рублей после звонка от сотрудника банка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, жительнице Долгопрудного позвонили с короткого номера, а автоматический голос сообщил, что ее банковское приложение пытаются взломать.

Далее подключился сотрудник банка, который и сообщил женщине, что на ее имя оформлено два кредита — ипотечный и потребительский. И со второго были списаны деньги.

Далее женщину вынудили переоформить кредит по новым бумагам и снять все денежные средства.

В итоге, женщина сняла более четырех миллионов рублей, потратив еще 900 тысяч на страховку кредита. Когда женщине предложили воспользоваться банкоматом, она заподозрила неладное и обратилась в полицию.