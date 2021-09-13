Гигантскую древнюю щуку поймали в США

В США, штате Вирджиния, рыбак поймал редкую щуку и установил новый рекорд.
Шон Кеннеди отправился на рыбалку 7 сентября и ему на удочку попался длиннорылый панцирник или длинноносая панцирная щука.
Длиннорылые панцирники - одни из самых древних представителей рыб, обитающие в водах Северной Америки.
Когда добычу стали измерять, оказалось, что длина рыбы составляла 137,16 сантиметра, а вес — 10,4 килограмма.
Как сообщили в Департаменте ресурсов дикой природы Вирджинии, Кеннеди побил рекорд, установленный в 2019 году рыбаком Блейком Дилом. Тогда он поймал панцирника весом 9,8 килограмма.