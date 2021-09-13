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Гигантскую древнюю щуку поймали в США

Стелла Шмель
24 минуты назад

В США, штате Вирджиния, рыбак поймал редкую щуку и установил новый рекорд.

Гигантскую древнюю щуку поймали в США
Фото: @virginiawildlife@virginiawildlife

Шон Кеннеди отправился на рыбалку 7 сентября и ему на удочку попался длиннорылый панцирник или длинноносая панцирная щука.

Длиннорылые панцирники - одни из самых древних представителей рыб, обитающие в водах Северной Америки.

Когда добычу стали измерять, оказалось, что длина рыбы составляла 137,16 сантиметра, а вес — 10,4 килограмма.

Как сообщили в Департаменте ресурсов дикой природы Вирджинии, Кеннеди побил рекорд, установленный в 2019 году рыбаком Блейком Дилом. Тогда он поймал панцирника весом 9,8 килограмма.

А житель индийского штата Махараштра поймал 157 редчайших "рыб с золотым сердцем" и разбогател.

Истории,Шон Кеннеди,
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