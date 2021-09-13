Гигантскую древнюю щуку поймали в США

В США, штате Вирджиния, рыбак поймал редкую щуку и установил новый рекорд.

Фото: @virginiawildlife @virginiawildlife

Шон Кеннеди отправился на рыбалку 7 сентября и ему на удочку попался длиннорылый панцирник или длинноносая панцирная щука.

Длиннорылые панцирники - одни из самых древних представителей рыб, обитающие в водах Северной Америки.

Когда добычу стали измерять, оказалось, что длина рыбы составляла 137,16 сантиметра, а вес — 10,4 килограмма.