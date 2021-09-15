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Раскрыто новое предсказание Ванги

Мария Каткова
35 минут назад

Племянник Ванги Огнан Стоянов, живущий в гроде Солнечный Берег в Болгарии, раскрыл новое пророчество своей родственницы. Об этом сообщает украинский телеканал ICTV.

Раскрыто новое предсказание Ванги
Фото: Кадр из фильма «Земля будущего»Кадр из фильма «Земля будущего»

Ясновидящая Ванга известна благодаря многим предсказаниям. Она много говорила о будущем, но теперь большинство ее слов журналисты узнают из уст родственников, которые хранят память о ней. Племянник Ванги раскрыл еще одно ее предсказание, которое ранее не было опубликовано. Оно касается технологий будущего.

«Придет время, когда одежда будет сама менять свой цвет по желанию людей, что стенки домов будут по желанию людей различной прозрачности. Говорила, что придет время, когда дороги будут в небе»

Племянник конкретно не расшифровал, что значат эти слова. Возможно ясновидящая говорила о совсем далеком будущем. Однако журналисты предполагают, что эти слова были сказаны о технологиях, которые в скором времени придут в нашу жизнь

Ванга действительно много говорила о будущем. Она известна и благодаря тому, что часть ее предсказаний действительно сбылась.

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