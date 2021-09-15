Россиянин продал автомобиль, чтобы спасти свою кошку

Житель Кинешмы Максим Зиновьев решил продать машину, чтобы оплатить своему питомцу дорогостоящую операцию. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

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Россиянин находился в командировке, когда узнал, что у любимой кошки Пеструши отказала почка. Питомцу срочно потребовалось дорогое лечение. Мужчина вернулся в Кинешму и продал за 800 тысяч рублей личный автомобиль — что в два раза дешевле его первоначальной стоимости. Вырученные деньги пошли на операцию и последующую реабилитацию в Санкт-Петербурге. Хозяин Пеструши отдал за 250 и 500 тысяч рублей за лечение и реабилитацию соответственно.

Более того, в Санкт-Петербурге Максим нашел еще одного питомца — уличного кота по кличке Персик. Он стал донором редкой крови питомцу Зиновьева.

ФАН также сообщает, что дома у Максима Зиновьева живут пять кошек. Мужчина нередко дает крышу над головой бездомным животным, кормит и лечит, делает необходимые прививки, а затем ищет новых хозяев.