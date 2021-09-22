52-килограммового сома выловили рыбаки в реке Урал

В реке Урал рыбаки-любители поймали гигантского сома выше человеческого роста. Его вес составил 52 килограмма, а длина — 2,1 метра. Об этом пишет ORENGRAD.

Местный житель Юрий Иванников на выходных 18-19 сентября вместе со знакомыми поехал порыбачить на реке. "Увесистого улова" никто не ожидал. Большого сома тащили из воды в моторную лодку вдвоем.

По словам мужчины, это его самая большая пойманная рыба. В детстве он выловил вместе с отцом сома весом 49,5 килограмма, а в 2016-м россиянин вытащил из воды 40-килограммовую рыбу, а в 2017-м — 42-килограммовую.