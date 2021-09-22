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52-килограммового сома выловили рыбаки в реке Урал

Мира Маркина
1 час назад

В реке Урал рыбаки-любители поймали гигантского сома выше человеческого роста. Его вес составил 52 килограмма, а длина — 2,1 метра. Об этом пишет ORENGRAD.

52-килограммового сома выловили рыбаки в реке Урал
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Местный житель Юрий Иванников на выходных 18-19 сентября вместе со знакомыми поехал порыбачить на реке. "Увесистого улова" никто не ожидал. Большого сома тащили из воды в моторную лодку вдвоем.

По словам мужчины, это его самая большая пойманная рыба. В детстве он выловил вместе с отцом сома весом 49,5 килограмма, а в 2016-м россиянин вытащил из воды 40-килограммовую рыбу, а в 2017-м — 42-килограммовую.

«Голова большой рыбы пойдет на вкусную уху, а остальное мясо закоптят и превратят в деликатес», — рассказал мужчина.

Другие рыбаки поймали рыбу-меч в США и получили 39 миллионов.

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