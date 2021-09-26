$50 млн: объявлена стоимость полета космическим туристом на "Союзе"

Стоимость полета на МКС на космическом корабле "Союз" составляет около 50 миллионов долларов. Об этом стало известно журналистам со слов представительства компании Space Adventures в России Сергей Костенко.

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"Цена такая же, как везде - в районе 50 млн, плюс-минус такая цена",

— заявил Костенко.

Он также добавил, что космический турист, который первым среди непрофессиональных участников полета выйдет в открытый космос, заплатит на несколько миллионов долларов больше:

"Это удорожает полет. Не в два раза. Это какие-то резонные деньги. Вопрос о миллионах дополнительных".

Сергей Костенко уточнил, что такая сумма покроет все объективные затраты, которые могут возникнуть, в них также входит стоимость эксплуатации ресурса скафандра.

Компания Space Adventures, которая продвигает космический туризм на российских "Союзах", также планирует предложить клиентам облет Луны.

"Может быть, перейдем к проекту облета Луны. Пока обдумываем это. Хотим выходить на рынок, будучи готовыми",

— сказал Костенко.

В разговоре с журналистами он также затруднился ответить на вопрос, удастся ли опередить Илона Маска, который тоже планирует отправить туристов облететь Луну.

Известно, что с 2001 по 2009 год по контрактам с компанией Space Adventures Inc. на российский сегмент МКС было выполнено восемь краткосрочных полетов. На станции побывали американцы Деннис Тито (2001 год), Грег Олсен (2006 год), Анюше Ансари (2006 год), Ричард Гэрриотт (2008 год) и Чарльз Симони (2007 и 2009), британец Марк Шаттлворт (2002) и канадец Ги Лалиберте (2009 год).