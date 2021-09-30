Историк раскрыл планы нацистов перед нападением на Москву

Заведующий филиалом «Богородицкое поле» музея-заповедника «Хмелита» (Смоленская область), боец поискового отряда «Долг» Игорь Михайлов в беседе с «Лентой. Ру» рассказал, какие у нацистов были планы при нападении на Москву.

Немцы начали свое наступление на столицу 30 сентября 1941 года. Летом 1941 года шли жестокие бои, а военная верхушка Германии разделилась на два лагеря: тех, кто считал, что нужно нанести удар по Москве и тех, кто считал, что атаковать следует по Ленинграду и южному направлению. Тем не менее, военачальники понимали, что в Москве собраны основные силы Красной армии, а их разгром позволил был расколоть Советский Союз надвое и ослабить позиции.

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А Ленинград обладал развитой промышленностью и базой Балтийского флота. А корабли СССР представляли угрозу морским перевозкам между Германией, Швецией и Норвегией.

По южному направлению следовало бы захватывать Киев и затем продвигаться в сторону Кавказа, который мог бы обеспечить нацистов нефтью.

Из-за советов своих военачальников, Гитлер пребывал в полной уверенности, что Германия близка к разгрому СССР. Руководители наступления уже предлагали ставить цели, исходя из задач, которые появятся после победы.

А в августе Гитлер принял решение о переносе основного удара на киевское и ленинградское направление, что позволило сохранить фланги армий "Центр". А 6 сентября была подписана директива о переходе группы армий «Центр» в наступление на Москву.

Эксперт отметил, что в планах Гитлера было окружить советские войска и взять столицу в кольцо еще до наступления заморозков.

"В свою очередь немцы допустили ряд важнейших ошибок. Они переоценили свои силы, посчитав, что после Вяземского и Брянского котлов Москва у них в кармане. Фон Бок решил нанести удар на Торжок севернее Калинина (ныне Тверь), чтобы соединиться с группой армий «Север» для еще одного кольца вокруг Ленинграда. То есть вместо того, чтобы придерживаться первоначального плана, нацисты допустили распыление сил",