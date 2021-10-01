Рыболов поймал самого крупного групера во время отдыха Египте

Венгерский рыболов Тамаш Трекслер поймал огромного групера, вес которого почти вдвое превышал мировой рекорд. Об этом сообщает журнал Field & Stream.

Фото: Tamás Trexler / IGFA Tamás Trexler / IGFA

Трекслеру удалось поймать рыбу в то время, когда он рыбачил в Красном море во время отпуска в Египте. Для ловли рыбы Тамаш использовал так называемый джиг, то есть специальную приманку, погруженную в передней части.

Несмотря на то, что групер сопротивлялся примерно 15 минут, оно того стоило. После взвешивания оказалось, что его масса составляет 14,26 килограмма. Другой странствующий групер, пойманный в тот же день, весил 10,8 килограмма. Как стало известно позже, самый крупный странствующий групер, зарегистрированный Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA) в июле 2021 года, весил всего 7,6 килограмма и уступал по размерам обеим рыбам, которые поймал Трекслер. Стоит отметить, что семикилограммовая рыба была единственным представителем вида, информацию о котором получила Международная ассоциация спортивного рыболовства.

Странствующий групер — разновидность морского окуня, обитающая в Красном море и в Индийском океане от восточного побережья Африки до Кораллового треугольника, образованного Индонезией, Малайзией, Филиппинами и Папуа — Новой Гвинеей. Некоторые специалисты выделяют странствующих груперов из Красного моря в отдельный вид.