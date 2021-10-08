Перечислены фразы, раскрывающие телефонных аферистов

Телефонных мошенников можно распознать по некоторым характерным словосочетаниям. К такому выводу пришли специалисты после исследования компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты проанализировали более 50 звонков и изучили методички, найденные правоохранительными органами в "криминальном колл-центре" в Киеве.

Выяснилось, что аферисты постепенно отходят от системы, при которой они не выкупают банковские базы данных из-за их существенного подорожания на фоне мер борьбы с утечками, а все чаще стараются выманить всю необходимую информацию в ходе телефонного разговора.

Для этого мошенники используют определенные фразы и словосочетания.

Следует насторожиться и с недоверием отнестись к человеку, который представляется сотрудником банка и при этом использует фразы "лицевой счет" и "финансовая ячейка".

Мошенник рассказывает жертве о "лицевом счете", который якобы привязан к паспортным данным, но он подвергся атаке, поэтому средства необходимо вывести на определенный "безопасный" счет".

"Слова "лицевой счет" или "финансовая ячейка" должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником... Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно",

- пояснил гендиректор DeviceLock DLP Юрий Томашко,