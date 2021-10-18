Инцидент произошел 12 октября. На кадрах видно, как змея висит на проводах линии электропередачи над оживленной улицей рядом с рынком и извивается. Испуганные жители, увидев ее, начали кричать и снимать на камеры мобильных телефонов. В какой-то момент змея сорвалась с проводов, упала на землю и оказалась среди припаркованных машин и мотоциклов. После местные поймали ее и выпустили в естественную среду обитания.