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Видео: огромная змея повисла на проводах и напугала прохожих

Мира Маркина
25 минут назад

В городе Тагбиларан, провинции Бохоль, на Филиппинах огромная змея забралась на протянутые между электрическими столбами провода и напугала местных жителей. Видео публикует NDTV.

Инцидент произошел 12 октября. На кадрах видно, как змея висит на проводах линии электропередачи над оживленной улицей рядом с рынком и извивается. Испуганные жители, увидев ее, начали кричать и снимать на камеры мобильных телефонов. В какой-то момент змея сорвалась с проводов, упала на землю и оказалась среди припаркованных машин и мотоциклов. После местные поймали ее и выпустили в естественную среду обитания.

Ранее рыбаки выловили рекордную рыбу на севере Африканского побережья в Средиземном море. Она весила около двух тонн.

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