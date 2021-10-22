Рыболов поймал рекордного голубого сома

В штате Техас, США, рыболов Бен Кристенсен поймал голубого сома весом 14,3 килограмма. Он побил уже существующий рекорд штата и может установить новый мировой рекорд. Об этом сообщает For The Win.

Фото: @pearlsnapflyfishing @pearlsnapflyfishing

Когда мужчина ловил рыбу в реке Педерналес, он заметил гигантского сома и забросил удилище, и в итоге сом клюнул. Кристенсен на протяжении 40 минут пытался вытащить его на берег.

Житель США практически сразу понял, что его улов рекордного размера. По его словам, он не стал выпускать рыбу обратно в воду, поскольку она все равно погибла после долгой борьбы.

"Он был старый, слепой на один глаз, и его желудок был пуст, когда мы его разделали",

— поделился Бен.

После взвешивания улова Кристенена объявили рекордсменом. Бен также заявил, что он планирует предоставить данные об улове в Международную ассоциацию охотничьих рыб для установления нового мирового рекорда.