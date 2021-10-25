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Продавщицы раскрыли правду о работе в массмаркете

Мира Маркина
2 часа назад

Продавщица универмага Primark раскрыла неприятную правду о своей работе. Об этом она рассказала в видео на своей странице в TikTok.

Продавщицы раскрыли правду о работе в массмаркете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Жительница Лондона с никнеймом kdr1995 рассказывает пользователям соцсети о ситуациях, с которыми она сталкивается во время работы в массмаркете. По ее словам, часто покупатели уходят из раздевалки в новой одежде, оставляя старую в магазине. Некоторые делали так даже с нижним бельем. Во время одной из смен девушка нашла в раздевалке грязные трусы.

В комментариях пользователи поделились своим опытом работы в магазинах. Так, одна из девушек рассказала, что как-то обнаружила на зеркале использованную гигиеническую прокладку. А другая вспомнила, как один из клиентов оставил посреди магазина пакет с фекалиями.

Ранее мужчина заказал iPhone и получил кусок мыла.

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