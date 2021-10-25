Продавщицы раскрыли правду о работе в массмаркете

Продавщица универмага Primark раскрыла неприятную правду о своей работе. Об этом она рассказала в видео на своей странице в TikTok.

Жительница Лондона с никнеймом kdr1995 рассказывает пользователям соцсети о ситуациях, с которыми она сталкивается во время работы в массмаркете. По ее словам, часто покупатели уходят из раздевалки в новой одежде, оставляя старую в магазине. Некоторые делали так даже с нижним бельем. Во время одной из смен девушка нашла в раздевалке грязные трусы.