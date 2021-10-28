200 лет поисков: почему не найден проклятый клад острова Оук

Этот клад стали называть проклятым из-за того, что всем кладоискателям точно известно, где он находится, но найти его никто до сих пор так и не смог. О таинственных сокровищах острова Оук, читайте в материале "Рамблера".

Фото: NovaScotia.com NovaScotia.com

Начало истории поисков загадочного клада положили трое подростков. Летом 1795 года Джек Смит, Даниэль Макджининс и Антони Воган отправились играть в пиратов на небольшой островок, расположенный неподалеку от восточного побережья полуострова Новая Шотландия. Во время игры они случайно обнаружили показавшееся им странным место. Внимание подростков привлек огромный дуб, одна из могучих ветвей которого была обрублена, а на ней был установлен какой-то блок. Также ребята заметили, что земля под этой веткой просела, как если бы здесь находилась яма, которую засыпали. У друзей не осталось никаких сомнений, что в этом месте зарыт клад. Они решили найти сокровища сами, не привлекая взрослых, с которыми не хотели делить славу и богатство, поэтому договорились вернуться на остров на следующий день со всеми необходимыми для раскопок инструментами.

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Подростки вернулись на остров и начали поиски клада. Через некоторое время, раскопав верхний слой глины, друзья обнаружили под ним каменные плиты. Юные кладоискатели были уверены, что под ними найдут сундук с несметными богатствами. Но под плитами оказалась довольно глубокая шахта, в верхней части которой лежали кирки и лопаты. Теперь подростки были точно уверены — клад существует, и с новыми силами принялись за раскопки.

Друзья углублялись в шахту и с интервалом в каждые три метра на их пути оказывались бревенчатые платформы, присыпанные грунтом. Обнаружив на глубине 9 метров уже третью по счету платформу из бревен, подростки поняли, что добраться до клада одни они просто не смогут. Но взрослым друзья решили о своей находке не сообщать, в вернуться к поискам сокровищ через несколько лет. Раскоп они тщательно замаскировали.

Возобновить поиски сокровищ друзья смогли лишь в 1803 году. Они вернулись на остров в компании еще нескольких кладоискателей и продолжили раскопки. На пути к сокровищам им снова попадались то бревенчатые платформы, то слои древесного угля, перемешанного с галькой и волокнами кокоса. Наконец на глубине 27 метров кладоискатели обнаружили прямоугольный камень, на котором была выбита загадочная надпись, которую им, увы, не удалось расшифровать.

После обнаружения камня с письменами в шахту стала прибывать вода. Дно “денежного колодца” (так окрестили шахту кладоискатели еще в детстве) решили прощупать с помощью шестов. Оказалось, что там находится что-то, по форме и размерам напоминающее большой сундук. На подъем со дна сундука у кладоискателей, весь день отдавших тяжелым раскопкам, сил уже не было и они решили достать находку на следующий день. Это стало их роковой ошибкой.

Проснувшись наутро, они увидели, что шахта наполовину заполнилась водой. Как ни пытались кладоискатели ее откачать, их усилия, увы, не увенчались успехом. Остров Оук первооткрыватели клада покинули ни с чем.

Следующую попытку отыскать таинственный клад и поднять его на поверхность была предпринята лишь спустя почти 50 лет. Именно тогда в реальность существования клада поверили все: бур, которым проводили разведку в шахте, наткнулся на какое-то препятствие. Им оказались несколько звеньев золотой цепочки. Стало ясно, что на дне шахты точно есть клад. Кроме того, удалось расшифровать загадочную надпись на плоском камне, который нашли в 1803 году первые кладоискатели. Она сообщала, что десятью футами ниже находятся 2 миллиона фунтов стерлингов. Начальник буровой бригады подтвердил, что на дне находятся по меньшей мере два больших сундука или бочонка с сокровищами.

Обрадованные кладоискатели с еще большим энтузиазмом принялись за откачивание воды из шахты, пробурив для этого еще несколько скважин. Но это привело к противоположному результату: вместо того, чтобы вода ушла, развороченные и пропитанный жидкостью грунт затопил сокровища, они погрузились на неизвестную глубину.

В 1850 году остров Оук тщательно изучили, прежде чем возобновить поиски клада. В результате была обнаружена дренажная система из пяти подземных источников, идущих от моря к “денежному колодцу”. Десятилетием позже на острове нашли еще и несколько подземных ходов и водоотводных каналов. Кладоискатели поняли, что таинственные сокровища тщательно защищены от чужаков с помощью хитроумной системы инженерных сооружений, которые затапливали шахту, когда в нее пытались проникнуть.

Для того, чтобы добраться до сокровищ, кладоискателям предстояло вступить в борьбу с Атлантическим океаном. Компания, занимающаяся поиском клада, вложила крупную сумму в систему откачки воды, были придуманы различные способы обхитрить океан, но, увы, он оказался сильнее. Еще одна группа кладоискателей вернулась с острова Оук, так и не обнаружив клад.

Следующие кладоискатели, прибывшие на остров уже в конце 1890-х годов, пошли другим путем. Вместо того, чтобы откачивать воду из “денежного колодца”, было решено перекрыть ее доступ к шахте. Масштабные работы требовали больших денежных вложений, но владельцы компании, руководящей раскопками, решили пойти на риск. На острове возводили насыпи, бурили скважины. Все были уверены в том, что успешное окончание работ близко. Но снова океан одержал победу: вода постоянно размывала насыпи… Сокровища остались на острове.

За 100 лет остров Оук перекопали вдоль и поперек. Различные компании вкладывали в поиски клада огромные деньги, разорялись, но результата не было. Экспедиции на остров продолжались, следуя одна за другой: 1909, 1922, 1931, 1935, 1938, 1955, 1960 годы… Но результата не было. Сокровища оставались в недрах острова Оук.

В конце XX века на острове построили дороги, но вместе с тем посещать его стало можно только по графику, поскольку Оук стал частной собственностью. Еще в 1965 году предприниматель Дэниэл Блэнкшип приобрел некоторые участки острова в собственность и развернул там работы по бурению. Некоторые другие участки Оука приобрел во владение его конкурент по имени Фред Нолан. Стоит ли говорить, что их усилия по обнаружению клада так ни к чему и не привели?

В 1998 году в поиски клада решил вложиться Дэвид Тобиас, уверенный, что с помощью последних технических достижений ему удастся-таки, наконец, извлечь сокровища из недр острова. В течение пяти лет длилась эта экспедиция по поиску клада, но и она оказалась безрезультатной.