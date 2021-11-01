Кто был хозяином проклятого клада острова Оук

Эти сокровища ищут уже две сотни лет (о проклятом кладе можно прочитать здесь). Кладоискатели точно знают, где они находятся, но извлечь их из недр земли никому пока не удалось. Кто же сконструировал хитроумный "сейф" для сокровищ на острове Оук, который не могут "открыть" даже с помощью современных технологий? Версии — в материале "Рамблера".

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Сокровища французской короны

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В 1909 году в рамках очередной экспедиции в поисках сокровищ принял участие будущий американский президент Франклин Д. Рузвельт. Перечитав множество документов, он пришел к выводу, что клад действительно существует, причем оценивается, по мнению Рузвельта, в сумму, превосходящую 10 миллионов долларов. Рузвельт полагал, что на острове Оук спрятаны сокровища французской короны. Правда, не исключал будущий президент и версию о том, что своим происхождением клад обязан пиратам.

Генри Морган или Черная Борода

Версия пиратского происхождения клада остается до сих пор наиболее популярной. Многие исследователи полагают, что знаменитый Генри Морган вполне мог спрятать на острове добычу от своей знаменитой операции "Панамский мешок". Сокровищ, награбленных в Перу для испанского короля пиратом было так много, что через Панамский канал их пришлось переправлять с помощь почти 200 мулов. Куда в итоге подевались эти сокровища, по сей день никому не известно. Но для них, определенно, имело смысл соорудить хороший тайник.

Есть также версия, что сокровища, спрятанные на острове Оук, принадлежали пирату Эдварду Тичу, известному под кличкой Черная Борода. Всего за два года пирату удалось сделать своей добычей 20 кораблей, переправляющих через океан золото. судьба этих сокровищ, как и в случае с добычей Генри Моргана, неизвестна.

Пиратский "общак"

Согласно еще одной версии, "денежная шахта" на острове Оук могла быть подобием "сейфа" сразу для группы пиратов, своеобразным "общаком", куда они складывали свою добычу. И только им было известно, как можно попасть в шахту, не заполнив ее водой. Правда, исследователи ставят под сомнение эту версию, отмечая, что вряд ли пираты стали бы заниматься созданием столь сложного "сейфа", ведь для этого были необходимы не только знания и умения, но и довольно большое количество времени. Стоит при этом отметить, что сооружения, подобные "денежной шахте", не были какой-то диковинкой: еще в трудах немецкого ученого XV века Георга Агриколы есть схемы, напоминающие строение "сокровищницы" острова Оук.

Сокровища Собора святого Эндрю

Некоторые исследователи полагают, что в "денежной шахте" могут находиться сокровища из Шотландии. В Соборе святого Эндрю на протяжении многих веков хранились и накапливались золото, самоцветы и другие драгоценности. В середине 60-х годов XVI века сокровища из собора загадочным образом исчезли и с тех пор никто о них ничего не знает. Возможно, на острове Оук находятся именно они.

Клад тамплиеров

Американский исследователь Стивен Сора в своей книге "Потерянное сокровище тамплиеров: разгадка тайны Оук-айленда" заявляет что загадочный клад спрятали на острове тамплиеры. Действительно, у тамплиеров было довольно много сокровищ, кроме того, они обладали необходимыми для сооружения столь сложного сейфа знаниями. В пользу этой версии свидетельствует и тот факт, что во время очередных раскопок в "денежной шахте" был обнаружен выложенный из камней крест.