840 рублей за пельмени: сколько стоят русские продукты в США

Купить русские продукты в США не сложно. Они продаются не в обычных американских супермаркетах, а в специальных магазинах для российских иммигрантов. "Рамблер" узнал, сколько стоят пельмени, гречка, хлеб и другие продукты в США.
Цены на российские товары в Америке выше, чем в наших продуктовых. Например, черный хлеб стоит довольно дорого — 4,59-5,39$ ( примерно 321-377 рублей). Пакет гречки в американском магазине продают за 2,49$ (244 рубля). Крупа того же производителя у нас стоит около 120 рублей.
Куриные пельмени обойдутся скучающему по родине иммигранту в 11,99$ (примерно 842 рубля). Самые дешевые пельмени в московских магазинах стоят 134 рубля.
Семечки в 200-граммовой упаковке стоят 3,89$ (273 рубля). Цена на такие же в российском сетевом магазине — 120 рублей.
В США можно даже купить творожные сырки "Б.Ю. Александров". Один обойдется в 3,39$ (238 рублей). Такой же в России продают примерно за 50 рублей.
Что еще можно купить из российских товаров в США (цены взяты с сайта магазина Moscowon Hudson):
Порция оливье стоит 8,99$ (629 рублей), селедка под шубой — 9,99$ (699 рублей), квас — 5,99$ (419 рублей), вареная колбаса — 7,99$ (559 рублей), а шоколадка "Аленка" — 3,39$ (237 рублей).
Чем отличаются американские супермаркеты от российских — читайте в другом материале "Рамблера".