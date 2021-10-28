840 рублей за пельмени: сколько стоят русские продукты в США

Купить русские продукты в США не сложно. Они продаются не в обычных американских супермаркетах, а в специальных магазинах для российских иммигрантов. "Рамблер" узнал, сколько стоят пельмени, гречка, хлеб и другие продукты в США.

Фото: tala-russianmart.com tala-russianmart.com

Цены на российские товары в Америке выше, чем в наших продуктовых. Например, черный хлеб стоит довольно дорого — 4,59-5,39$ ( примерно 321-377 рублей). Пакет гречки в американском магазине продают за 2,49$ (244 рубля). Крупа того же производителя у нас стоит около 120 рублей.

Куриные пельмени обойдутся скучающему по родине иммигранту в 11,99$ (примерно 842 рубля). Самые дешевые пельмени в московских магазинах стоят 134 рубля.

Семечки в 200-граммовой упаковке стоят 3,89$ (273 рубля). Цена на такие же в российском сетевом магазине — 120 рублей.

В США можно даже купить творожные сырки "Б.Ю. Александров". Один обойдется в 3,39$ (238 рублей). Такой же в России продают примерно за 50 рублей.

Что еще можно купить из российских товаров в США (цены взяты с сайта магазина Moscowon Hudson):

халву за 4,50$ (315 рублей);

воблу за 14,99$ (1050 рублей);

алтайский мед, 500 грамм за 16,99$ (1190 рублей);

конфеты "Коровка" за 7,99$ (559 рублей);

кефир за 3,99 $ (279 рублей).

Порция оливье стоит 8,99$ (629 рублей), селедка под шубой — 9,99$ (699 рублей), квас — 5,99$ (419 рублей), вареная колбаса — 7,99$ (559 рублей), а шоколадка "Аленка" — 3,39$ (237 рублей).