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Ребенок пошел на рыбалку и установил два мировых рекорда

Мария Каткова
1 час назад

11-летний Макс Грассо из Австралии поймал на удочку огромного золотого каранга и установил сразу два мировых рекорда. Об этом сообщает Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA).

Ребенок пошел на рыбалку и установил два мировых рекорда
Фото: IGFAIGFA

Мальчик поехал на рыбалку с родителями на семейной лодке у западного побережья Австралии. Ему на удочку попалась крупная рыба, которую он смог вытащить только спустя несколько минут борьбы.

Оказалось, что мальчик поймал на удочку золотого каранга весом 11 килограммов 60 граммов. Позднее выяснилось, что он побил два мировых рекорда — среди мужчин и среди юниоров.

Золотой каранг водится в тропических и субтропических водах Индийского и Тихого океанов. Преимущественно обитает в прибрежных водах. Может вырастать до 120 сантиметров в длину и достигать массы до 15 килограммов.

Рыбаки по всему миру продолжают устанавливать рекорды. В Средиземном море поймали луна-рыбу весом в две тонны.

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