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Эксперт раскрыл причину отупения человечества

Стелла Шмель
1 час назад

Специалист рассказал, что приводит к тому, что у людей массово понижается способность мыслить.

Эксперт раскрыл причину отупения человечества
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Доцент кафедры клинической психологии РНИМУ имени Пирогова Арег Мкртычян в беседе с "Лентой.ру" высказал предположение, что использование социальных сетей и выбор готовых сценариев решения задач может привести к отупению.

Психолог считает, что первые признаки можно уже пронаблюдать у людей, родившихся в период со второй половины 1990-х по вторую половину 2010-х годов.

Эксперт выразил мнение, что люди, не выпускающие из рук смартфон, теряют навыки мышления. В будущем это может привести к деградации.

"Я преподаю в вузе около 20 лет, причем не только у психологов. Я работаю с врачами, юристами, специалистами технических направлений и наблюдаю из поколения в поколение обратную динамику. Современные студенты абсолютно не умеют работать с большими массивами информации. Особенно если эта информация сложная. А она и должна быть сложной в любой сфере высшего образования".

Как считает Мкртычян, причина в том, что современные пользователи идут по готовым предложенным сценариям.

"Сейчас есть даже специальные игрушки, которыми лепят снежки. Это некое новшество, но с этого начнется деградация наших детей: даже на таком уровне они не развивают мелкую моторику. Дальше — больше: сначала они не умеют лепить снежок, потом они не умеют написать простое сочинение, а потом — прочитать большой текст".

Ранее мы рассказывали, какие глупые ошибки в письменной речи могут стоить вам репутации.

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