Жители поселка Зеленоборск в Югре сообщили о нашествии волков. Из-за этого часть родителей написали заявление о переводе детей в школах на дистанционное обучение.

На видео с камер наблюдения, опубликованном в местной группе во "ВКонтакте" видно, как по улице бродит счала один волк, а затем к нему присоединяется второй.

Местная жительница рассказала, что волков в поселке видели еще в декабре прошлого года. Тогда пропали несколько собак, но власти не отреагировали на обращения.

"В этом году визиты хищников начались с августа. А в октябре они начали снимать с цепей и утаскивать в лес собак. Волоком по снегу, весь поселок в крови", — поделилась россиянка.

Директор Зеленоборской средней школы Ольга Калугина подтвердила, что родители российских школьников написали заявления о переводе детей поселка на дистанционное обучение: