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"Ситуация опасная": в российском поселке сообщили о нашествии волков

Мира Маркина
1 час назад

Жители поселка Зеленоборск в Югре сообщили о нашествии волков. Из-за этого часть родителей написали заявление о переводе детей в школах на дистанционное обучение.

На видео с камер наблюдения, опубликованном в местной группе во "ВКонтакте" видно, как по улице бродит счала один волк, а затем к нему присоединяется второй.

Местная жительница рассказала, что волков в поселке видели еще в декабре прошлого года. Тогда пропали несколько собак, но власти не отреагировали на обращения.

"В этом году визиты хищников начались с августа. А в октябре они начали снимать с цепей и утаскивать в лес собак. Волоком по снегу, весь поселок в крови", — поделилась россиянка.

Директор Зеленоборской средней школы Ольга Калугина подтвердила, что родители российских школьников написали заявления о переводе детей поселка на дистанционное обучение:

«Да, есть такие заявления. Ситуация опасная, я вижу следы деятельности волков постоянно, возле дома ходят. К заявлениям родителей относимся с пониманием, главное для нас — безопасность детей».

Ранее северного оленя в автобусе сняли на видео в Норильске.

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