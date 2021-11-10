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Кот с четырьмя ушами прославился и нашел дом

Мария Каткова
1 час назад

Кот с четырьмя ушами по кличке Мидас прославился в Instagram и обрел хозяина. На аккаунт необычного животного обратили внимание журналисты из издания Ladbible.

Кот с четырьмя ушами прославился и нашел дом
Фото: @midas_x24@midas_x24

У кота есть врожденная генетическая аномалия — внутри его ушей расположена еще одна пара. Благодаря этому он слышит лучше, чем его сородичи. На животе у него есть пятно в виде белого сердца.

Мидас жил в приюте, а сотрудники, работающие там, начали публиковать снимки с ним в социальной сети и даже завели ему отдельную страничку. Он обрел популярность среди пользователей, а потом его забрала девушка из Турции. Сейчас кот живет в своем новом доме вместе с еще одной кошкой и собакой. Его новая хозяйка продолжает вести блог и регулярно выкладывает фотографии кота, а также отчитывается о его состоянии.

Аномалии с животными случаются в разных уголках планеты. В Норильске олень решил прокатиться на автобусе вместе с пассажирами.

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