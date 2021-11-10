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Рыбак поймал рекордного карпа

Мария Каткова
51 минуту назад

Рыбак из штата Иллинойс в США поймал карпа весом в 32 килограмма и побил рекорд штата. Об этом сообщает Chicago Sun-Times.

Рыбак поймал рекордного карпа
Фото: Henry’s Sports and BaitHenry’s Sports and Bait

Джарретт Найз отправился на рыбалку, но не ожидал, что сможет вытащить такой крупный улов. Когда на его удочку клюнули, он подумал, что это — большой сом, но потом понял, что это все-таки карп.

Когда он вытащил улов из воды, то отправился в специализированный магазин для того, чтобы все взвесить. Однако там весы были слишком малы для рыбы, тогда он пошел в другой магазин, но тот оказался закрыт. В итоге владелец в нерабочий день разрешил взвесить огромного карпа у себя.

Вес пойманной рыбы оказался 32,8 килограмма. Ее длина составила 132 сантиметра, а обхват — 99 сантиметров. Таким образом, Найз побил предыдущий рекорд штата Иллинойс.

Не только взрослые рыбаки становятся рекордсменами. Ребенок пошел на рыбалку и установил два мировых рекорда.

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