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Проживший почти 40 лет у «Озера смерти» отшельник раскрыл причины изоляции

Мира Маркина
1 час назад

Британец Кен Смит почти 40 лет прожил в одиночестве и рассказал о причинах своей изоляции от людей. Об этом пишет Daily Mail.

Отшельник назвал причины 40 лет изоляции
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

74-летний мужчина живет в Шотландии на берегу озера Лох-Трейг, название которого переводится с гэльского языка как «Озеро смерти». Он ловит рыбу и собирает ягоды в лесу.

По словам британца, его не смущает отсутствие электричества и водопровода. Он считает, что все на самом деле мечтают о такой жизни, но боятся отказаться от удобств цивилизации.

Мужчина уехал из города после того, как его в 26 лет избили хулиганы. У него случилось кровоизлияние в мозг, из-за чего он почти месяц провел в коме. Врачи не были уверены, что Кен Смит придет в себя и сможет говорить и ходить, но он поправился.

После этого случая он решил жить по своим правилам. Мужчина путешествовал пешком по США и Великобритании, а потом решил остаться в шотландской глуши. Он сам построил дом из бревен на берегу Лох-Трейг и стал избегать людей.

В 2019 году отшельник перенес повторный инсульт и ему пришлось принять помощь от местных жителей:

«Однажды я снова заболею. Что-нибудь случится, и я умру, как и все остальные. Но я надеюсь прожить здесь до 102 лет».

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