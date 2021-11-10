Отшельник назвал причины 40 лет изоляции

Британец Кен Смит почти 40 лет прожил в одиночестве и рассказал о причинах своей изоляции от людей. Об этом пишет Daily Mail.

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74-летний мужчина живет в Шотландии на берегу озера Лох-Трейг, название которого переводится с гэльского языка как «Озеро смерти». Он ловит рыбу и собирает ягоды в лесу.

По словам британца, его не смущает отсутствие электричества и водопровода. Он считает, что все на самом деле мечтают о такой жизни, но боятся отказаться от удобств цивилизации.

Мужчина уехал из города после того, как его в 26 лет избили хулиганы. У него случилось кровоизлияние в мозг, из-за чего он почти месяц провел в коме. Врачи не были уверены, что Кен Смит придет в себя и сможет говорить и ходить, но он поправился.

После этого случая он решил жить по своим правилам. Мужчина путешествовал пешком по США и Великобритании, а потом решил остаться в шотландской глуши. Он сам построил дом из бревен на берегу Лох-Трейг и стал избегать людей.

В 2019 году отшельник перенес повторный инсульт и ему пришлось принять помощь от местных жителей: